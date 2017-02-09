解密「揚州八怪」！不只八人還都不是揚州人
何為「揚州八怪」？相信不論是否熟悉中國繪畫藝術，大部分的人都聽過，而有史以來規模最大的「揚州八怪」特展目前正在台灣展出，但現場竟展出了10位畫家的作品，原來「揚州八怪」不但非8人，也不是10個人！資深主播戴忠仁今（9日）將在《國寶檔案》告訴大家「揚州八怪」到底有幾咖？以及為什麼這些有才氣的畫家卻被當時的人們認為是「怪咖」？
戴忠仁說，其實這些書畫家彼此間惺惺相惜，並不會相互爭名奪利，反倒是後人搶著幫他們排名，像是有人認為揚州八怪應該以金農為首，但也有人主張應該以鄭板橋領。另外，這些著名畫家幾乎全部當過官，也幾乎都被抓去關過，在他們官場失意後，所創作的書畫都在揚州賣出高價，而他們還沒有一位是揚州人，這點可說是奇妙又奇怪。
戴忠仁指出，揚州八怪之一的李鱓，其「同到白頭圖」2015年在香港賣出了港幣1650萬（約新台幣6930萬元）的高價，而戴忠仁日前參觀特展時，見到李鱓頂尖的作品，才終於明白李鱓的創新筆法為何不見容於當時的宮廷畫家。
想了解「揚州八怪」到底有多怪，戴忠仁今（9日）晚間11點在人間衛視《國寶檔案》一一解密！
(中時電子報)
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