寵物潮後上海現丟棄潮 動物園年收容超千隻
大陸在人民富起來之後，也漸多人飼養寵物，但在熱潮過後，卻又迎來一波棄養潮。據上海動物園指出，這幾年，動物園收容的動物越來越多，2015年、2016年都超過1000隻。去年兩棲爬蟲館收容救助的節肢動物和兩爬動物高達40餘種近2000隻。
園方工作人員經常會接到關於野生動物保護和收容救護方面的諮詢，平均全年接聽的諮詢電話就有300多次，諮詢內容包括怎樣飼養、怎樣鑒定物種、如何進行放生和治療等等。
園方負責人說，以前救助的蛇、龜等兩棲爬行類動物比較多，此外還有天鵝、鸚鵡等鳥類。如今不僅有狐狸、豹貓等食肉類動物，麂子、梅花鹿等食草類動物，甚至還會發現獼猴、懶猴等靈長類動物。動物園還收容了不少國家一級保護動物，比如東方白鸛、瑤山鱷蜥等，還有屬於《華盛頓公約》附錄I的國外物種，如暹羅鱷、孟加拉巨蜥等。
目前，除了蛇類等部分兩棲爬行類動物，上海動物園收容救護動物的成活率已經能達到60%左右。然而，隨著收容動物數量不斷增長，園裡也面臨各種新問題，除了繁育場地越來越擁擠之外，還有一些國外種類動物是園裡原本沒有飼養的，比如蘇卡達象龜等，飼養人員還要慢慢摸索飼養方法。
民眾要求動物園收養的理由花樣百出。上海動物園飼養科負責人說，前幾天，有位老太太打電話來，說「求求你們收走我家的娃娃魚，人家和我說吃了能長生不老，我買來放在家，被它哇哇叫得睡不著覺。」還有兩隻同屬國家一級保護動物的懶猴，是被人通過地下管道買回家飼養、後來又拋棄的。
(旺報)
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