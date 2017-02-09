富邦確定第3位洋投 前猿隊左投神盾回鍋中職

我要評比

前猿隊洋投神盾，今年回鍋中職將轉效力富邦悍將。（中時資料照 鄭任南攝）

富邦悍將日前繼續續聘去年洋投羅力與力猛，今再確定一位洋投，為前Lamigo桃猿洋投神盾，領隊蔡承儒表示，之前有說過要找功能性洋投，所以找上左投神盾。

神盾2015年曾效力於猿隊，先發10場拿下４勝１負，自責分率3.56，不過隨後在季中轉往韓職發展，去年球季遭到釋出，蔡承儒說，因為中職有許多強力左打，所以之前說找尋功能性洋投，就是想找一位左投。

富邦目前確定羅力、力猛與神盾三位洋投效力，蔡承儒指出，原本是打算留下去年3位洋投，如果不行也至少留下兩位，最後確定由羅力與力猛留下，左投神盾也將加入陣中。

(中時電子報)