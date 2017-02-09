查處任志強 北京市紀委列為工作成績單

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中共北京市紀委書記張碩輔8日在發表工作報告時，將查處前華遠地產董事長任志強「公開發表錯誤言論」，列為2016年北京市紀委「監督執紀問責」的成績單。

中國青年網報導，中共北京市11屆紀委6次全會8日舉行，張碩輔代表市紀委進行工作報告。他在報告中提到這一內容。

報導指出，張碩輔的工作報告中，詳列2016年監督執紀問責成績單，其中包括「加大對違反政治紀律、政治規矩問題的查處力度」，並提到「嚴肅查處任志強公開發表錯誤言論問題」。

2016年2月19日，任志強針對中共總書記習近平主張的「媒體姓黨」，在微博發文表示，媒體應該為人民服務，而不是像習近平說的「媒體姓黨」，引起軒然大波，中共黨媒更對任志強展開一波波的強烈批評，並要求嚴懲。

同年2月28日，中共中央網信辦勒令關閉任志強的微博帳號，並指他「持續公開發布違法信息，影響惡劣」。2月29日，中共北京市西城區委即下發「關於正確認識任志強嚴重違紀問題的通知」，聲明將對任志強「嚴肅處理」。

5月2日，西城區委正式通報，「任志強嚴重違反黨的政治紀律，給予留黨察看1年處分」。1060209

(中央社)