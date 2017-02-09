鐵鍊綁身案魏揚無罪 高院：無實質違法
學運成員魏揚等8人被控大陸國台辦主任張志軍來台時，以鐵鍊綁身阻礙交通。台灣高等法院認為犯罪動機基於公益，無實質違法性且沒發生具體公共危險，改判魏揚8人無罪。
立法院在民國103年3月通過服貿協議，引發太陽花學運，同年6月26日，張志軍來台與新北市長朱立倫會談，並前往烏來。魏揚等人以鐵鍊綁著身體鎖在新烏路路墩，造成來往無法通行，企圖阻擋車隊，遭警方逮捕。
檢察官依強制罪、妨害公眾往來安全罪起訴魏揚、賴品妤、拷秋勤樂團DJ陳威仲等8人。一審法院審理時，魏揚等人都不認罪，辯稱此舉是為了反對政府兩岸經貿政策，屬於言論自由範圍，並舉紅衫軍為例。
一審認為被告行為僅構成強制罪，考量被告犯罪情節輕微，顯可憫恕，諭知免刑。被告及檢方均提上訴，由台灣高等法院審理。
台灣高等法院認定魏揚等人，犯罪動機基於公益、目的良善，且妨害通行權約20分鐘，時間尚屬短暫，未造成嚴重後果，犯罪手段並未過當，不具實質違法性，不構成強制罪。
妨害公眾往來安全罪部分，合議庭認定現場視線良好，用路人經過路段也有足夠的反應距離及時間，未發生具體公共危險。
高院撤銷原判決，改判魏揚等8人無罪，其中強制罪不得上訴，妨害公眾往來安全罪部分還可上訴。1060209
(中央社)
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