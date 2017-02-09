蘇起赴陸辦論壇：兩岸學術交流不可中斷
前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起今天表示，兩岸官方交流自520後因缺乏互信基礎而中斷且未有突破，在此情勢下，民間交流、學術交流不可中斷。
台北論壇基金會今天發布新聞稿表示，9日起組團前往中國大陸廣西南寧市與廣西社科院東南亞研究所共同舉辦「兩岸東南亞研究論壇」會議。
新聞稿引述蘇起表示，兩岸官方自去年520後交流中斷，雖然兩岸政府都有恢復交流的意願，但在缺乏互信基礎下仍未見突破可能；在此情勢下，民間交流、學術交流不可中斷，這是兩岸無論是官方、民間所有人的共識。
他指出，東南亞各國近年來無論在經濟、政治或安全領域上都有很大的變化；此外，由於新上任的美國總統川普已經決定退出跨太平洋夥伴協定（TPP），東南亞國家協會（ASEAN）在亞太地區的角色未來相對不可輕忽。
蘇起提到，廣西社科院的東南亞研究所基於地緣因素，是大陸對東南亞及東協組織研究的重鎮，希望此行能為兩岸民間機構在東南亞研究上的合作搭橋，建立雙方固定、持久的合作關係。
台北論壇此行由蘇起率隊，團員包括前外交部長程建人、前海峽交流基金會秘書長邱進益及國內東南亞政治、經濟、安全、外交等各領域專家學者，將考察廣西與東南亞國家合作的產業園區及保稅港區等相關單位。
新聞稿指出，會議將於11日上午舉行，北京社會科學院也將派高階研究人員與會。1060209
(中央社)
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