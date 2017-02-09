寒流來襲 澎籲做好農漁防寒措施
寒流來襲，氣溫明顯下降，澎湖縣政府農漁局籲請農漁民做好防寒措施與寒害準備工作，以減少農漁業災害損失。
氣象局發佈強風特報，風力陣風高達10級，氣溫驟降，澎湖地區今天出現攝氏14.1度的低溫，加上凜冽的東北季風，更增添寒意，澎湖氣象站表示，明天還會更冷，民眾要做好防寒保暖。
澎湖農漁局已通報各鄉市公所密切注意，倘有寒害災情顯現，即依農業天然災害查報及通報辦理，並儘速協助農漁民復耕復建復養。
澎湖農漁局呼籲，寒流來襲，應在農作物加強防風、塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護設施，以防寒害，對於已屆採收期蔬菜應及早採收，以減少損失。
至於養殖漁業，除了魚塭搭蓋防風棚、加強防寒，水溫低於15度時應採緊急加溫，低溫期間避免擾動水體並暫停投餵及開水車，以減輕死亡。有關各畜禽、畜牧戶之仔畜、仔禽集中畜禽舍，以容器裝乾草引燃保溫或以電熱機具控溫保暖，做好防風保暖防寒準備，以減少損害機會。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。