寒流來襲 澎籲做好農漁防寒措施

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寒流來襲，氣溫明顯下降，澎湖縣政府農漁局籲請農漁民做好防寒措施與寒害準備工作，以減少農漁業災害損失。

氣象局發佈強風特報，風力陣風高達10級，氣溫驟降，澎湖地區今天出現攝氏14.1度的低溫，加上凜冽的東北季風，更增添寒意，澎湖氣象站表示，明天還會更冷，民眾要做好防寒保暖。

澎湖農漁局已通報各鄉市公所密切注意，倘有寒害災情顯現，即依農業天然災害查報及通報辦理，並儘速協助農漁民復耕復建復養。

澎湖農漁局呼籲，寒流來襲，應在農作物加強防風、塑膠棚、溫室、防風牆、防風網及實施畦溝灌水或葉面灑水保護設施，以防寒害，對於已屆採收期蔬菜應及早採收，以減少損失。

至於養殖漁業，除了魚塭搭蓋防風棚、加強防寒，水溫低於15度時應採緊急加溫，低溫期間避免擾動水體並暫停投餵及開水車，以減輕死亡。有關各畜禽、畜牧戶之仔畜、仔禽集中畜禽舍，以容器裝乾草引燃保溫或以電熱機具控溫保暖，做好防風保暖防寒準備，以減少損害機會。1060209

(中央社)