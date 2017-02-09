5成弱勢童缺參考書 家扶號召外界伸援

根據家扶貧窮資料庫調查顯示，逾5成弱勢兒童欠缺參考書等學用品。為了讓弱勢兒童安心學習，家扶號召外界響應助學幸福金募集，補助兒童生活就學所需。

家扶基金會表示，根據家扶貧窮資料庫國中小兒少調查顯示，弱勢兒童家中最缺的前三學習用品為教育類軟體（83.8%）、參考書（51.9%）、安靜的讀書空間（31.4%），15.8%弱勢童連固定做功課的地方都沒有，41.6%弱勢童無人可教功課。

9歲的阿方是單親家庭的孩子，阿方的媽媽因腦瘤開刀，產生癲癇、昏厥等後遺症而無法工作，目前生活仰賴親友接濟及家扶補助。阿方平常沒有零用錢，更別說是買學用品，書桌是用他人丟棄的小木桌，媽媽從五金行買爐台紙，包住破損桌面，讓阿方在桌上寫作業，因家裡沒電腦，阿方就拿媽媽撿回來的保麗龍箱當電腦及鍵盤學習。

家扶基金會表示，新學期即將到來，沉重的學雜費等壓力，總是造成經濟弱勢家庭的負擔，也比課業壓力早一步擾亂孩子們的生活秩序，因此家扶推動「無窮世代」計畫，希望募集新台幣2000萬元助學幸福金，補助兒童生活、就學所需費用，以維持基本生活所需、穩定就學、提升學業表現。

今年景氣寒冬，家扶基金會表示，截至目前為止，募款目標僅達同期的5成，但孩子的教育不能等，希望民眾能伸出援手，成為這群孩子的幸福天使，透過捐款響應，讓家扶能用助學幸福金來資助弱勢學童，安排孩子補強最弱的課業學習，購買新學期的參考書及學用品，幫助他們安心學習與讀書。1060209

(中央社)