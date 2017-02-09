陸女香港跳河 猛男港警冒寒下水救人
一名大陸婦人今天凌晨在香港新界沙田區的城門河跳河，一名身材健碩的香港衝鋒隊警員獲報後趕至現場，卸下制服裝備後，不畏低溫下水將婦人救起。
香港明報即時新聞報導，這名28歲的女子與丈夫日前帶著2個孩子到香港旅遊，其間與丈夫發生爭執，於是9日凌晨獨自到河邊飲酒消愁，疑似一時傷心跳河。
有路人發現女子跳河後立刻報警，而這名曾任香港機場特警的衝鋒隊警員獲報後，與兩名同袍隨即趕赴現場卸下裝備，冒寒跳入河中救人。
當時，墜河女子在離岸約30公尺位置，雖然河水不深，但佈滿泥濘，3名警員救起女子時，她仍不斷掙扎，最後3名警員合力將她抬回岸上。
所幸這名女子沒有受傷，但由於情緒激動，需由救護車送醫檢驗。救人的3名警員渾身濕透，也隨救護車到醫院。1060209
(中央社)
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