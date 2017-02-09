台鐵抗議 林美珠：以最柔軟的心做較好的處置

台鐵產業工會春節期間發起依法休假，上百人被處分曠職，引發外界關注。勞動部長林美珠今表示，台鐵員工兼具公務員及勞工身份，與一般勞工不同，由於每個人排班時間、休假、請假都不同，但勞動部主張保障勞工權益，呼籲交通部了解個案後妥善處理，以最柔軟的心做比較好的處置。行政院發言人徐國勇說，去年520後，行政院已核定台鐵補充115名員額，今年還會依缺額補300多人。

徐國勇上午偕四位新任閣員舉行記者會，除講述上任後想法，也回應時事提問。由於台鐵工會今將赴凱道抗議，林美珠說，非常感謝台鐵員工長期肩負運輸重擔，在春節期間南北交通吃重，這些人在春節期間犧牲家庭值得大家敬佩，權益值得勞動部保障。林說，排班也行之有年，台鐵員工早已和台鐵局簽訂勞動條件，勞動部將持續與交通部溝通。

媒體詢問林，台鐵日夜班排班以24小時為間隔是否認為合理？林說，消防、警察、關務、交通等行業，由於業別特殊，排班本來就不一樣，這些都是就業前已明訂的勞動條件，雙方了解狀況；她了解產業工會想凸顯排班不合理，希望增加更多權益，交通部已向行政院爭取人力，或許在人力增加後會再進一步調整排班。

外界質疑，交通部處理華航罷工事件與台鐵態度前後不一，徐國勇回應，華航雖然有官股，但50%以上是民股，非國營事業，但台鐵是百分之百國家持有，台鐵員工具公務員身份，但華航是純粹勞工。

(中時)