美國飛行坦克A-10 將延役到2021年

這架A-10已有數不清的戰功，現在它將延役，表示戰功還會繼續增加上去。(圖/美國空軍)

美國空軍的專職對地攻擊機，「飛行坦克」A-10霹靂2式(Thunderbolt II)從1980年代開始服役，至今已屆40年，服役其間屢有戰功，因此受到美國國會的特別照顧。現在美國空軍宣布A-10將會再延役5年，至少服役到2021年。

「全球飛行網」(Flight Global)報導，外號叫做「疣豬」的A-10攻擊機在多方爭取下，終於得到美國空軍的延役許可，美國空軍部長大衛．戈登費(David Goldfein)告訴記者， A-10會服役到2021年，至於最終退役日期，還會再與國防部長詹姆斯·馬蒂斯(James Mattis)討論後再決定。

戈登費說：「我們完全支持A-10所帶來的空中支援武力，特別是在阿富汗北部戰場。雖然空軍還有F-16戰機或是B-1B轟炸機，但是戰場指揮官會特別喜歡A-10的支援，其他機種沒有足夠的滯空時間，也沒辦法長期盤旋在戰區。」

其實美國空軍這個決定是被半強迫的，原本美國空軍希望從2018年開始，就縮減A-10的勤務，直到2021年全面封存。但是在去年，國會經過辯論後否決了退役案，並且撥加預算給A-10的延役升級案。前國防部長阿什頓·卡特(Ashton Carter)在卸任前宣布繼續為生產A-10的重要組件，比如機翼。波音公司評估，更新機翼後的A-10可以保持飛機掛彈性能到2040年。

A- 10的延役，與F-35計畫進度緩慢也有關係，美國空軍的文件顯示，要是以原計畫將A-10中隊逐步退役，結果就是F-35來不及補上；原計畫在5年後會有8個A-10中隊被裁撤，但同時期只有6個F-35中隊接替，會造成任務的吃緊狀態。

A- 10是一種直線翼對地攻擊機，有著10具掛架，可以攜帶7.2噸各型彈藥，包括小牛飛彈、地獄火飛彈、雷射導引炸彈、JDAM炸彈等，它還有1具30公釐口徑的GAU-8/A復仇者式7管加特林機炮的固定武裝，這具機炮在發射時會有低沉如同豬叫的轟鳴，因此得到疣豬的渾名。由於A-10具有對戰車頂部攻擊的優勢，因此理論上光憑機炮就能摧毀任何主力戰車。

雖然A-10目前地位保住了，不過美國空軍仍然對於它較高的維護費用有些意見，希望還有更低端的廉價攻擊機做為輔助。

(中時電子報)