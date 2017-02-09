竹北農會表揚傑出農民 農友分享栽種秘訣

新竹縣長邱鏡淳（前左二）9日頒獎表揚竹北市農會傑出農友，，由左至右分別為范進浪、馮張鈴玉、范嘉淇。（陳育賢攝）

新竹縣竹北市農會9日舉辦農民節表揚大會，縣長邱鏡淳特別到場向辛苦的農民表示敬意，並分別表揚傑出農民范進浪、傑出婦女馮張玲玉與傑出青年農民范嘉淇，感謝他們促進地產地銷與農業創新不遺餘力，打造優良的食安環境。

每年的立春（農曆2月4日）是農民節，為彰顯對農民的重視，竹北市農會今天上午特別表揚傑出農民，其中獲獎的范進浪，種稻面積約1甲，他的種稻秘訣很簡單，就是常去關心，水分要充足，適當施肥跟少用農藥，稻子自然長得好，他所種出的稻米還榮獲2016年地方賽冠軍。

傑出婦女馮張鈴玉主要栽種雜糧，面積約1分多，地瓜、大頭菜、高麗菜都有栽種，因為沒有噴灑農藥，所以產量都不多，但她還是堅持種菜要秉持良心，讓顧客吃得安心，她並時常供應農民市場新鮮蔬菜，熱心協助農會推廣業務活動不遺餘力。

傑出青年農民范嘉淇則曾入選百大青農，並擔任青農組織幹部，平日積極協助青年農民業務推廣，她在竹北打造無毒草莓園，但因非專業農農出身，中途轉行加上堅持無毒有機耕種，讓她曾吃盡不少苦頭，不過，最終的成功，讓范嘉淇深感辛苦是值得的。

(中時)