動作太曖昧被誤會？任賢齊被禁止嘿咻

任賢齊接受外國醫生診斷，催油門手勢竟被誤會成「可否行房」，啼笑皆非。(翻攝自任賢齊臉書)

出道20多年、堪稱影歌全才的「亞洲巨星」任賢齊，除了忙演藝工作外，體育系出身、熱愛運動的他，多年來著迷於賽車，上個月更遠赴阿根廷參加「DAKAR世界級越野車大賽」，卻發生撞樹意外，當下搭直升機緊急送醫，而傷到腰的他，時隔不久就重回工作崗位勤奮跑宣傳，自曝在當地就醫時，因一個曖昧的動作，被醫生要求禁止行房。

任賢齊上個月參加達卡拉力賽，發生摔車意外。(中時資料照片)

據《自由時報》報導，任賢齊上個月發生撞車意外，摔車傷到腰，醫生囑咐不能搬重物且需要靜養，但他強忍疼痛跑「男人幫」巡迴演出，坦言連深蹲都還會痛，但想到當時去到醫療中心，其他受傷車手都是斷手斷腳的傷勢，就覺得「我想我真的很幸運了！」。

任賢齊回想當時在南美洲就醫，當地工作人員跟醫生普遍都講法語或拉丁語，而他就醫過程中，焦急想知道以後還能不能騎車，就比了一個騎車的動作，沒想到被醫生誤會成在問「可否有性行為？」，因此被禁止行房，讓他覺得既無奈又好笑：「我也覺得莫名其妙，明明是催油門的手勢，加上騎車的動作，怎麼會被解讀成其他意思，還蠻有趣的。」。

(中時電子報)