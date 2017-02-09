諜對諜 英教師戴隨身攝影機側錄壞學生行為
超過1/3 英國教師表示願意接受在課堂上配戴隨身攝影機，以備側錄壞學生行為，當成證據，但是也有爭議指出，這樣的行為是否讓學生感到「被窺探隱私」。
據《獨立報》(The Independent)報導，在英國學校老師開始試著配戴隨身攝影機上課，以側錄壞學生的行為，保護自己的權益。
已獲得當地教育機關同意，目前至少有兩家英格蘭學校開始引進可以連續不斷錄影的設備。
隨身攝影機可以放在老師的衣服上，不限時間、固定攝影，如果要保存加密鏡頭，就按下錄影按鈕。
學校建議老師當課堂上發生意外事件，必須立即處理中斷情況時，可以打開攝影機，但前提是必須先行知會學生才能這麼做。
至於規範隱私的問題，學校方面則必須遵守《數據保護法案》，就能自由使用攝影機錄影，該法宣稱監視必須在「合法、適當、必要」的情況下得以進行。
熟悉該法案的法律專家指出，由於學生有年齡問題，較受爭議，如果學校老師想要使用隨身攝影機所面臨的挑戰將比警察大很多。目前已有巡邏警察、停車場警衛、醫院工作人員等使用隨身攝影機。
樸資茅斯大學(University of Portsmouth)首席講師Tom Ellis表示，他目前正在試用隨身攝影機，並認為這款攝影機可以讓成紀律處分留下證據，同時提供學生「自我反思」的用途。
這些錄下來的畫面也可以分享給學生家長，讓他們共同參與如何解決學生的問題行為。
目前來自學生家長和學校方面的回饋都是正向積極的，老師方面則認為這是可以有效威嚇學生的工具。
調查則指出，超過1/3受訪老師願意在課堂上配戴隨身攝影機，而更多老師表示希望能把這項工具應用在打擊壞學生的惡劣行為。1/10 Times Education Supplement (TES) 受訪者認為未來英國學校可能強制使用隨身攝影機。
(中時電子報)
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