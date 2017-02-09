搶觀光財！屈臣氏領先市場推小額退稅

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屈臣氏推小額退稅服務。(屈臣氏提供)

看好國際觀光客增長，屈臣氏宣布推「小額退稅服務」，首發擇定人潮最多的7家遊客店，打造便利的購物體驗。

近年來臺旅客數量直線上升，根據交通部觀光局公布的觀光統計數據，105年度來臺觀光客將近1500萬人次，成長近11%。

屈臣氏觀光客服務再進化！首發觀光人潮較多的7間重點門市設立「退稅服務台」，提供現場小額退稅服務，未來也將評估於更多門市設立退稅服務台，讓觀光客不需到機場大排長龍，在屈臣氏就可以便利購物、輕鬆退稅。

(工商)