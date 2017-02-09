台灣燈會轉型 林全：不一定以生肖當主題

行政院長林全9日在行政院院會中，聽取交通部就「台灣燈會現況及未來轉型構想」報告後，指示台灣燈會轉型能做到永續，不見得以生肖為主，可增加地方特色、文化創意為佳，並拉長展演期間。

林全指出，台灣燈會已經舉辦28年，是我國推動國際行銷的重要品牌，也是各縣市一年一度結合我國傳統文化及慶典的觀光盛事。交通部可將全台各縣市舉辦的燈會串連起來，讓國際觀光客將此當成台灣的重要節慶，並來台觀賞。

林全說，燈會舉辦這28年來大致不脫離一貫形式，以12生肖作為主題，是否能有更多創新想法、融入更多文化及在地特色。希望未來轉型能做到永續，所有設施設備都能長期利用、所有材料都可環保回收，同時不見得以生肖為主，可增加地方特色、文化創意為佳。

林全指示交通部，可將全台各縣市舉辦的燈會串連起來，讓國際觀光客將此當成台灣的重要節慶，並來台觀賞，不僅觀賞一縣市，而是觀賞若干縣市。同時仍有一個主要縣市作為交通部主要協助舉辦的燈會，希望把籌備期間拉長，並拉長展演期間，吸引國際觀光客來台。

(旺報)