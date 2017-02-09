高鐵邀賞蘭展 車票8折優惠套票
「2017臺灣國際蘭展」3月4日至13日在台南市「台灣蘭花生物科技園區」舉辦。台灣高鐵推優惠套票，含標準車廂對號座來回票8折、新台幣250元參觀門票及市值500元的紀念商品。
台灣高鐵說，蘭展優惠套票10日中午12時起，透過7-ELEVEn門市ibon銷售。
台南市政府為促進台灣蘭花產業發展、提升民眾賞花興趣，帶動花卉消費習慣與整體觀光發展，每年3月舉辦「臺灣國際蘭展」，目前已經成為與「東京蘭展」、「世界蘭展」齊名的世界3大蘭展之一。
今年台灣國際蘭展以「台南．台蘭 生生不息」為主題，導入虛擬實境（VR）技術，展現台南是一座以生態為核心發展的智慧城市，提升蘭花產業的能見度。
台灣高鐵建議參觀民眾，可搭高鐵至嘉義站，再使用悠遊卡或一卡通等電子票卡，免費搭乘黃9支線公車至後壁火車站，轉乘蘭展免費接駁專車至展場。1060209
(中央社)
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