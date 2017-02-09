行政院：同意台鐵補充300多名人力

行政院發言人徐國勇今天表示，針對台鐵人力不足的問題，去年520後已同意補充115人，近日還會再新增約300多人，院長林全有裁示，台鐵缺的人力必需補足。

台鐵產業工會今天下午將從交通部遊行總統府，要求改革過勞班表，且春節未出勤是依法休假，要求台鐵撤曠職單。產業工會說，台鐵長期放任人力不足，近30年「日夜休」班表讓員工過勞，屢次要求台鐵補足人力、改革班表，但毫無進展，加班費還變少。

行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，新任勞動部長林美珠、衛福部長陳時中、科技部長陳良基與農委會主委林聰賢出席。

媒體詢問林美珠，台鐵的輪班制度有沒有符合勞基法？林美珠表示，台鐵員工是公務員兼具勞工身分，跟一般勞工不同。台鐵排班方式行之有年，且每個人的排班狀況不一樣，會持續跟交通部溝通，對每個個案充分理解後，本於同理心，作出妥善的處理。

媒體追問，台鐵規定休息24小時就算休假1天，勞動部認為是否合理？林美珠回應，法令規定，特殊行業的排班方式本來就比較特殊，像消防、警察、關務和交通運輸業等，在一開始要就業時，勞動條件跟契約就已明定，且雙方都了解。

林美珠說，現在台鐵產業工會要凸顯排班的不合理，交通部向行政院爭取增加人力也獲得同意，如果人力增加，相信交通部會考量排班是否妥適。

徐國勇說明，去年520後，行政院立即核定台鐵補充115人，近日同意還會再新增300多人。林全有裁示，台鐵缺的人力必需要補足，政院問心無愧，一直有在補充台鐵人力，另也承諾要協商危險津貼和夜點津貼等。

徐國勇強調，台鐵員工兼具勞工與公務員兩種身分，保險是公保，不是勞保，並依公務員方式退休。有人質疑交通部處理華航跟台鐵的方式不一樣，但華航員工是純粹勞工，不是公務員，台鐵員工有公務員身分，當定位不一樣，產生的結果就不一樣。1060209

(中央社)