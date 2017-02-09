吃貝類腹瀉 禍首是腸炎弧菌新菌株
沿大西洋岸研究牡蠣的美國科學家們，發現了解為何有更多海鮮饕客因為吃貝類而生病的關鍵線索。
美聯社報導，新罕布什爾大學（University of New Hampshire）研究人員發現腸炎弧菌的新菌株。腸炎弧菌是全球貝類汙染的主要罪魁禍首，下肚後會引發腹瀉、嘔吐和腹痛。在罕見案例中，甚至有人因感染引發致命敗血症而死。
惠斯勒（Cheryl Whistler）跟同僚發現這種新菌株ST631，並在「臨床微生物學雜誌」（Journal of Clinical Microbiology）予以詳述。此前腸炎弧菌僅1種菌株被認為會造成這種食物中毒。惠斯勒說，原先已知菌株在新英格蘭方興未艾，每年在全美引起約4萬5000起病例。
她說，新菌株為當地特有，但不清楚它為何會變得這麼危險。據信來自西北太平洋的ST36長期被認為造成感染，而新菌株有類似ST36的毒性基因。（譯者：中央社何宏儒）1060209
(中央社)
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