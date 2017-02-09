黨主席選舉 朱立倫盼正面形象

新北市長朱立倫今天指出，過年期間與國民黨主席參選人有見面或電話聯繫，他跟參選人說，一定要非常正面的選舉，給所有黨員、民眾帶來一個正面的形象。

朱立倫上午出席105學年度第二學期國小校長會議「玩運動‧動健康」活動後，接受媒體訪問時，做上述表示。

新北市副市長侯友宜昨天在臉書上表示，國民黨主席選舉「竟然選成這個樣子」、「實在讓人看不下去」等。媒體詢問朱立倫看法。

朱立倫表示，他一再強調國民黨要更好，一定要給民眾帶來希望，跟基層民意結合在一起，相信基層民意都是希望國民黨能夠更好、能夠改革，對台灣的民主也好，他相信這是全民的心聲也是黨員的心聲。

他認為，黨主席選舉是要讓大家看到希望，希望大家加油，不要再有這些負面的新聞出現，希望大家用一個很民主、很正面相互鼓勵的方式，讓這場選舉能夠選出未來黨的主席，讓大家共同支持、團結。

媒體詢問，負面新聞像是人頭黨員或有黑道入黨這些事情嗎？

朱立倫說，第一個絕對不可以有相互攻訐，或者是有這樣的負面的、或者是社會所唾棄的一些作法，這些都不是大家所樂見的。1060209

(中央社)