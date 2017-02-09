不停造島建礁 美智庫質疑陸擴建西沙

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華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天公布一系列南海西沙群島的空照圖顯示，北京或準備擴建西沙群島上現有的軍事設施與功能，進一步造島建礁。

CSIS旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）公布最新的南海空照圖，主要聚焦西沙群島，AMTI分析指出，北京自2013年在南海南沙群島大舉抽沙造地、興建人工島礁之際，對提升西沙群島上設施的能力也沒停歇，而從島上的最新相關部署看來，中國可能準備強化西沙群島的功能。

AMTI認為，西沙群島對中國在南海建立監視及力量投射的目標，扮演重要角色，並實際控制西沙群島中大部分的島、礁與暗沙。

美國媒體去年報導，北京在該區域永興島上設置防空及反艦飛彈與雷達設施。

儘管美國前總統歐巴馬政府曾不斷批評、北京違背大陸國家主席習近平先前訪美時「不將南海軍事化」的承諾，但北京始終主張稱，中國在領土範圍內部署防衛設施是正當合法權利。

包括台灣及越南等國也對西沙群島有主權聲索主張。

一些中國控制的西沙群島中、有些仍是在水面下的岩礁。AMTI認為，從衛星空照圖上和到西沙群島出現一些小型建築與準備建材判斷，北京可能在西沙展開擴建計畫。1060209

(中央社)