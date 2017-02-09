工會控打壓 賀陳旦：事先請假可從寬認定
台鐵產業工會今天將上街頭抗議交通部打壓，交通部長賀陳旦今天表示，若是同仁有請假，曠職處分可從寬處理，但仍盼員工以服務為優先。
不滿過勞及排班問題，台鐵產業工會在春節除夕到初三發起依法休假，事後台鐵表示，台鐵員工同時具備公務員及勞工身分，春節期間未出勤同仁將被記曠職，遭產業工會批打壓勞工，工會今天也將到交通部前抗議。
賀陳旦表示，台鐵和所有服務業一樣，是為客戶而存在的，他更以警察為例，指出就是因為有好的服務，今年春節路況才較為順暢。
他說，台鐵員工不足已經是長久的問題，交通部已經報請行政院同意增補人力，但是招考和訓練都要花時間，尤其一例一修上路後，台鐵更得再補足1500人才能滿足需求，交通部已經計畫在5年內補齊3000名員工。
「青黃不接的時候只能以調度和加班維持」，賀陳旦表示，交通部願意補足人力，但是需要時間，在人力未補足之前，只能以專業加給、危險加給和加班費等誘因請同仁出勤，台鐵也不會停止和工會成員溝通。
至於到底會不會記員工曠職，他說，基於互相尊重的理念，只要是事前有以簡訊、電話等方式進行請假手續的都可以被從寬認定，但是如果只是簽署連署書，沒有告知請假時間，造成排班上的不便，還是依規定處理。1060209
(中央社)
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