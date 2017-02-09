中職新球季開幕戰新莊開打 326上演金融大戰　

今中職確定新球季開幕戰將在新莊棒球場開打，由富邦悍將對上中信兄弟。(中時資料照)

中華職棒3月25日將舉行新球季開幕戰，去年冠軍富邦悍將最終決定選擇新莊棒球場，當作開幕戰主戰場地，即將迎戰中信兄弟，將上演金融大戰。

中職今舉行新春團拜，開幕戰場地原本是由澄清湖棒球場與新莊棒球場做選擇，今富邦悍將領隊蔡承儒回應，目前已經確定場地，就等聯盟秘書長公布，最後確定將在新莊棒球場開打。

(中時電子報)