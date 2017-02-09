一人分飾兩角白嫖應召女 遭告性侵詐騙起訴

55歲曾姓男子，有數次「白嫖」紀錄，去年3月他先以「陳總」之名打電話找應召女，請她汽車旅館為有生意往來的「賴總」服務，事後再找他收錢；曾男一人分飾兩角，到場後還要求2次全套性服務，事後只打賞1000元「餐費」，但要付費的「陳總」電話完全不通，應召女做白工憤而告性侵。檢方認定是詐欺犯行，依詐欺罪嫌起訴，具體求處5月徒刑。

曾男過去即有白嫖記錄，為了白嫖絞盡腦汁去想詭計。去年3月10日上午9時許，他先打電話自稱「陳總」，佯稱有位「賴總」南下台中考察螺絲生意，可為他帶來幾百萬生意，請服務的應召女務必要好好「按耐」，促成他做到這筆生意，事後再向他收錢即可。

應召女信以為真，依約定按摩每小時1500元，到北屯區某汽車旅館為「賴總」進行按摩，中途「賴總」還要求全套性服務，應召女稱要加價2000元，一連2次全套性服務，總計需付費5500元，完事後，「賴總」稱找「陳總」收費，還假好意自掏腰包1000元，打賞應召女的餐費。

但事後，應召女回撥「陳總」電話索討費用，卻怎麼都打不通，認為遭到白嫖憤而提告性侵，檢察官認定是詐騙行為，依詐欺罪嫌起訴，且因曾男一犯再犯，具體求處5月徒刑。

(中時)