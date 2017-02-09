一人分飾兩角白嫖應召女 遭告性侵詐騙起訴
55歲曾姓男子，有數次「白嫖」紀錄，去年3月他先以「陳總」之名打電話找應召女，請她汽車旅館為有生意往來的「賴總」服務，事後再找他收錢；曾男一人分飾兩角，到場後還要求2次全套性服務，事後只打賞1000元「餐費」，但要付費的「陳總」電話完全不通，應召女做白工憤而告性侵。檢方認定是詐欺犯行，依詐欺罪嫌起訴，具體求處5月徒刑。
曾男過去即有白嫖記錄，為了白嫖絞盡腦汁去想詭計。去年3月10日上午9時許，他先打電話自稱「陳總」，佯稱有位「賴總」南下台中考察螺絲生意，可為他帶來幾百萬生意，請服務的應召女務必要好好「按耐」，促成他做到這筆生意，事後再向他收錢即可。
應召女信以為真，依約定按摩每小時1500元，到北屯區某汽車旅館為「賴總」進行按摩，中途「賴總」還要求全套性服務，應召女稱要加價2000元，一連2次全套性服務，總計需付費5500元，完事後，「賴總」稱找「陳總」收費，還假好意自掏腰包1000元，打賞應召女的餐費。
但事後，應召女回撥「陳總」電話索討費用，卻怎麼都打不通，認為遭到白嫖憤而提告性侵，檢察官認定是詐騙行為，依詐欺罪嫌起訴，且因曾男一犯再犯，具體求處5月徒刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。