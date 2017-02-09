開放美豬？林聰賢：談判爭取最大權益

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我要評比

行政院上午偕同農委會主委林聰賢等4位新任閣員共同開記者會。媒體詢問，美國新任總統川普上任後，台美加強貿易合作，是否可能開放進口美豬？林聰賢表示，台灣現有法令禁止瘦肉精產品，若進口產品會衝擊國內豬肉產品，「未來經貿談判會爭取豬農最大的權益」，沒正面回應是否開放美豬。

林聰賢說，WTO實施後，不是只有衝擊豬肉，考慮到國人飲食習慣，農委會一定會保護農民與消費者健康，雖然經貿談判不是農委會主政，但會站穩腳步，積極爭取。

(中時)