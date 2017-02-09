林全要求閣員具政策辯護能力 18日辦共識營

行政院9日舉行內閣小改組後第一次院會，院長林全對改組後內閣團隊期許說，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力。內閣將在2月18日舉辦行政團隊共識營，希望藉此活動進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。

蔡政府去年5月上任後，也曾辦過一次行政團隊共識營。

林全表示，內閣改組後，也應團隊合力把過去的工作延伸，並做的更好。期許內閣團隊以同理心體察民心，多傾聽民間意見，隨時關注媒體反應，掌握社會脈動。內閣團隊必須維持紀律，特別是各部會間，應注重相互合作與支援，做好跨部會整合。

他特別提出，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力。各部會需能獨當一面，對於所屬業務能對外完整說明。希望部會在第一時間對於有關政策及辯護能落實，發言力求精準、正確，並注意發言方式，以維護政府信用。

(旺報)