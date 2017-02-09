林全要求閣員具政策辯護能力 18日辦共識營
行政院9日舉行內閣小改組後第一次院會，院長林全對改組後內閣團隊期許說，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力。內閣將在2月18日舉辦行政團隊共識營，希望藉此活動進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。
蔡政府去年5月上任後，也曾辦過一次行政團隊共識營。
林全表示，內閣改組後，也應團隊合力把過去的工作延伸，並做的更好。期許內閣團隊以同理心體察民心，多傾聽民間意見，隨時關注媒體反應，掌握社會脈動。內閣團隊必須維持紀律，特別是各部會間，應注重相互合作與支援，做好跨部會整合。
他特別提出，閣員對於公共政策的論述，必須有政策辯護的能力。各部會需能獨當一面，對於所屬業務能對外完整說明。希望部會在第一時間對於有關政策及辯護能落實，發言力求精準、正確，並注意發言方式，以維護政府信用。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。