物流公司違法解僱 勞動部：屬實將累罰
某物流公司司機曾堉誠去年因籌組工會，遭到違法解聘。曾堉誠表示今年1月勞動部已經裁決公司應回復他的原職，但至今公司以無缺為由，不讓他上班，希望勞動部可以出面協助。
多名知名物流公司員工跟桃園市產業總工會今天至勞動部前抗議。物流公司司機曾堉誠表示，由於公司違反多項勞動條件，因此他去年7月在網路上串聯組織工會，不料12天後就被公司解僱。
曾堉誠指出，今年勞動部不當勞動行為裁決委員會判定公司違反工會法第35條，他應該7日內恢復原職，但到目前為止公司雖然發信告知會支付這段期間的薪水，卻不讓他回去上班。
曾堉誠說，公司以拖待變，還放話恐嚇說一切法律程序已準備就續，將繼續訴訟。曾堉誠希望勞動部可以出面協助他回復原職。
除此之外，同公司的陳姓婦人也出面指控，彰化田中所長私自約談，並將她軟禁兩小時外，還以不實指控陳姓婦人串聯員工連署申請勞動檢查，並說她向總公司申訴是越級報告為由，將她解僱。
桃園市產業總工會要求物流公司應立刻恢復兩名被解僱的員工職務，勞動部也應立刻制裁公司的違法累犯的行為。
對此，勞動部則回應有關曾堉誠的部分，如果查證公司的確沒有恢復原職，將依法裁罰新台幣6萬元並可累罰，至於陳姓婦人的部分將會請地方勞動局進行了解。1060209
(中央社)
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