寒流來襲 易誘發心臟病急性中風

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寒流來襲，北市衛生局今提醒，溫度驟降，血液濃稠度就增加、血壓容易不穩定，易誘發心臟病、急性中風，應加強保暖，若忽然有胸悶、胸痛、臉部表情不對稱等症狀，應儘速就醫。

衛生局表示，心血管疾病患者更要特別注意氣溫變化與低溫保暖的重要性，再次提醒民眾，溫度驟降，應多關心家中長輩，罹患慢性病民眾也要加強保暖。

衛生局說，氣溫驟降也是心血管疾病的好發季節，醫生建議三高（高血壓、高血糖、高血脂）及罹患心血管疾病患者應注意全身保暖，特別是頭部保暖；泡湯時避免溫度過高，或浸泡時間過長；保持心情愉快，避免過大情緒起伏。

患者也應避免熬夜以及保持規律運動的習慣，但要避免在低溫時運動，運動前需先暖身；飲食清淡，注意少油少鹽少糖，多吃蔬果；遵照醫囑，按時服藥與定時測量血壓；戒菸與適量飲酒。

醫生表示，若有大石壓住的胸悶感、呼吸困難、心悸、冒汗、頭暈、噁心、全身疲倦無力，甚至出現口齒不清等症狀，應立即就醫治療。

衛生局建議，民眾若出現心臟病及中風徵兆，應立即就醫，心臟病徵兆包含胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很可能就是心臟病急性發作，應要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病史者，送醫前，也可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

衛生局已呼籲民眾牢記「FAST」口訣，辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」；可先觀察患者面部表情，注意臉是否對稱，將患者雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂，請患者讀一句話，觀察是否清晰、完整，當出現其中一種症狀時，就要趕快送醫。

衛生局說，家屬也要明確記下發作時間，最重要的是立刻把患者送醫。1060209

(中央社)