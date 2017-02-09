張雅屏遭判刑 國民黨力挺爭清白
中國國民黨副秘書長張雅屏因屏東縣長選舉文宣案遭判刑，國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天說，對這次司法立場不公感到遺憾，力挺張雅屏爭取清白上訴到底，力抗政治辦案。
國民黨前屏東縣黨部主委張雅屏於任內，操盤縣長選舉時涉及不倫文宣案，屏東地方法院判處2年10個月徒刑，被告不服上訴。台灣高等法院高雄分院昨天審結，上訴駁回，維持原審判決。張雅屏昨天表達遺憾將上訴。
胡文琦上午召開記者會表示，張雅屏擔任屏東縣黨部主委103年地方選舉輔選期間，收到檢舉擬參選縣長的潘孟安與地方民代有緋聞，經多方查證後，才依據人證及書證，交代製作文宣予以質疑，卻因此遭偵辦、收押、起訴乃至判刑，創下中華民國憲政首例，已是戕害言論自由的嚴重民主倒退行為。
胡文琦說，地檢署偵查期間甚至違反刑事訴訟法100條之1「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影」的規定，在其他被告關鍵證詞與內容翻供時更是完全空白，令人不禁懷疑地檢署是否為迎合特定政治力量而不當偵訊？
他表示，張雅屏二審時已向法官提出新證據，經法院調閱相關書證應足以證實本案確實經合理查證，如今二審仍判決有罪，令人費解也不能接受。1060209
(中央社)
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