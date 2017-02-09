國際零食展 格林童話糖果屋為主軸
第一屆國際零食展將於8月登場，主辦單位表示，今年將以格林童話中的糖果屋為主軸，展出產品包含巧克力口味零食、蛋糕類、甜食、鹹味點心及包裝飲品等。
第一屆國際零食展將在8月11至13日於世貿一館D區正式登場，主辦單位開國公司說，國際零食展是國內第一檔聚焦於各式零食商品的消費性主題展，每年將設定不同的情境主題，增加童趣及豐富度以創造話題。
主辦單位表示，台灣每年有上千種品項的休閒零食上市，而根據經濟部統計處資料，單國內2016年市場總銷售就達1000多億。在市場蓬勃發展狀況下，新產品如雨後春筍般冒出，加上食安風暴席捲台灣，因此品牌與消費者信賴感更顯得格外重要。
主辦單位指出，今年將以格林童話中的糖果屋為主軸，展出包含巧克力、巧克力口味零食、蛋糕類、甜食、鹹味點心、蔬果乾及包裝飲品等。
此外，現場也將透過故事的鋪陳打造空間氛圍，搭配各種有趣的舞台與現場活動，將以不分年齡的童趣帶領消費者再次回顧美好的童年。1060209
(中央社)
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