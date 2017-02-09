尾隨製造假車禍 3人蒙面企圖行搶遭逮

中市吳姓民眾日前開車行在經北屯區芳庭路口遭1輛自小客車倒車撞擊，對車有3名蒙面男子下車向他跑來，其中1人還持電擊棒做攻擊狀，吳男見狀及時關車門迅速開離並向警方報案。警方循線追查，逮補18歲的簡姓男子等3名涉案人，依法送辦。

第五分局警方表示，吳男7日中午開車行經北屯區北坑巷與芳庭路口遭1輛自小客車倒車撞擊，警方接獲報案後，由偵查隊與東山派出所成立專責小組進行調查，發現犯案車輛懸掛報竊車牌，警方循線在8日下午逮捕18歲的簡姓男子等3名涉案人，並於簡男家中起獲犯案頭套2只及犯案時所穿粉紅色上衣。

警方調查，簡男等人因缺錢花用，從朋友口中得知吳男家境富裕規劃犯案，並曾前往吳家周邊觀察，7日夥同19歲的杜男、21歲的魏男等人租車，並懸掛偷竊來的車牌，一路尾隨開車外出的吳男，伺機作案行搶。

警方訊後，依竊盜、加重強盜等罪嫌將簡男等人移送偵辦。

(中時)