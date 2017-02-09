台灣國際紀錄片巡迴展 台中首站規模最大

「2017 TIDF巡廻展」9日在台灣大道市府大樓舉辦開跑記者會，市長林佳龍（右三）等人，一同為影展站台。（陳世宗攝）

「2017台灣國際紀錄片影展（TIDF）巡廻展」，在文化部、台中市影視發展基金會等共同推動下，首站自2/18至26日從台中出發，並舉辦搶先放映會、選片指南及講座等。市長林佳龍說，台中場是規模最大、場次最多、時程最長、國際影人參與度最高的影展活動，歡迎市民踴躍欣賞。

「2017 TIDF巡廻展」9日在台灣大道市府大樓舉辦開跑記者會，市長林佳龍、新聞局長卓冠廷、文化部影視及流行音樂產業局主秘潘舜昀、國家電影中心副執行長陳德齡、台灣國際紀錄片影展策展人林木材等人，一同為影展站台，邀請民眾感受紀錄片的獨特影像魅力。

林佳龍表示，在文化部、國家電影中心、台中市影視發展基金會共同推動下，今年台灣國際紀錄片影展巡廻展從台中出發，不但是第一站，也是規模最大、場次最多、時程最長、國際影人參與度最高的影展活動；影展免費入場觀賞，放映地點首次擴及山、海、屯及市區。

「紀錄片就像一個國家的共同相薄！」林佳龍指出，紀錄片反映社會議題與現況，讓社群有共同的歷史記憶，在尋找未來時，可知道之前所累積的文化資產。每個國家發展歷程中，都有刻骨銘心的感人故事，透過紀錄片交流，作為主題性的策展與討論。

林佳龍說，發展影視文化產業，台中除推動中台灣影視基地、中台灣電影中心外，也推動一系列與影視文化產業有關的計畫，期盼未來TIDF主影展有機會再回到台中；未來市府將與文化部、國家電影中心密切合作，讓台灣的影視產業在國際佔有一席之地，台中成為台灣很重要的影城。

文化部影視局主秘潘舜昀表示，TIDF為雙年展性質，從87年開始辦理，對鼓勵台灣紀錄片製作、推廣紀錄片觀影文化及促進國際紀錄片交流上有很大的助益，並與台中關係深厚；2006至2012年，曾有4屆在台中辦理，與在地紀錄團體累積許多深厚的成果。

台中場將於2/18日至26日，在大墩文化中心、沙鹿電影藝術館盛大舉行，共放映46部國內外精彩的紀錄片，總場次有37場，另與在地的團體組織、藝文空間串連，合作辦理7場【咖啡時光】、【紀錄片講堂】、【選片指南】等周邊活動。

(中時)