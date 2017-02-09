120小時勞役不做 通緝犯落網關1年10月

新竹縣張姓槍砲通緝犯，前年因主動投案獲120小時勞役輕判，不料他僅做10小時就烙跑，遭發布通緝，竹市警方8日前往查緝，狡猾的張男無懼寒流，躲到山上藏了半天才回家，不料女友回家時門戶大開，警方順利入內逮人，檢方諭知改服1年10個月徒刑，即刻執行。

警方調查，40歲張男有多起毒品、竊盜前科，進出牢獄頻繁，前年入手1把改造手槍，將槍埋在老家後方山上，警方前往查毒時，他主動將槍繳出，簡易庭法官審酌他符合投案標準，也未持槍傷人，僅要求易服120小時勞役工作，緩刑2年，以啟自新。

不料張男雖前往勞役處報到，但僅作了約10小時勞役就逃跑，檢方執行科聯絡也遍尋不著，只好發布通緝，新竹市警方追查多時，發現他藏匿在湖口鄉長安村一處偏僻民宅公寓。

警方昨天下午前往埋伏，被張男及早察覺，逃到後山躲起來，警方在該址向張男女友及屋主詢問，兩人異口同聲騙稱他早就回南部工作，不過警方沒被唬弄，在附近發現張男的轎車，懷疑他就躲在附近，因此擇地埋伏。

在山上躲了半天張男直到入夜才下山，原以為警方已離去，不料女友要回家時，門一開就發現警方站在門口，當場被逮個正著，遭解送歸案。

由於張男畏罪逃亡，檢方面對張男苦苦哀求毫不領情，諭知得服1年10月徒刑，換算原本120小時勞役，整整多了133倍，讓他當場嚇到腿軟。

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(中時)