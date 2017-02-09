寒流注意 心血管患者加保暖衣物預防中風
寒流來襲，氣溫驟降，醫師呼籲心血管疾病患者要避免低溫外出，若要外出時最好戴口罩，以免直接吸入冷空氣引起呼吸道不適，當然還要添加衣物和帽子保暖和預防中風。
童綜合醫院表示，台中一名70歲余姓老翁有高血壓病史，今晨上廁所時突然無力起身，家人緊急將他送醫，老翁到院時，血壓飆高到220/130（mg/dl），右側肢體無力、講不出話。
院方立即為老翁進行電腦斷層掃描，發現老翁腦中有6公分左右的血塊，確診老翁是出血性腦中風，緊急安排神經外科醫師進行手術，術後預計住進加護病房照護。
童綜合醫院急診室主任吳肇鑫醫師指出，腦中風是指腦部血管有了局部性阻塞（血塊阻塞了腦部血管）或出血（腦部血管破裂出血），使腦組織受損，會產生包括肢體麻痺、半身不遂、感覺異常、意識模糊或昏迷、言語不清、嘴歪眼斜、流口水、暈眩、嘔吐、步態不穩及大小便失禁等症狀，若不及時有效醫治，則病情會越趨嚴重，嚴重則致命。
吳肇鑫呼籲，因應冷氣團來襲，心血管疾病患者，更要避免低溫中，一大早出門，外出時最好戴口罩，以免直接吸入冷空氣引起呼吸道不適，也不要常出入溫差過大的地方，以免血管收縮、血壓上升，產生腦中風現象。更要依醫師指示，定時作追蹤治療、服用藥物。
醫師建議，記得急性腦中風口訣「嘴歪大舌頭，手腳無力，紀錄時間叫救護」，一旦家人懷疑親屬出現腦中風症狀時，要紀錄時間趕緊送醫，患者資訊完整提供，才能幫助患者得到最適切的照護。1060209
(中央社)
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