手語轉播總質詢 蘇嘉全：鐘點費應從寬

立法院長蘇嘉全今天表示，在總質詢時間有手語的轉播，這些手語老師非常辛苦，在客語、台語、日語、英語都有專業，所以鐘點費應該要從寬處理，也期盼未來手語轉播能夠常態。

立法院新會期將首次使用手語即席翻譯總質詢的狀況，蘇嘉全今天到議場內視察議事轉播手語翻譯準備工作。他說，上會期把行政院長的施政報告做手語翻譯，現在進一步希望在總質詢時，立委與部會首長的對答也能無障礙、國會議事的轉播也能無障礙。

蘇嘉全表示，總質詢時間有手語的轉播，這些手語老師非常辛苦，不只聽的懂國語，在客語、台語、日語、英語也都有專業，所以鐘點費應該要從寬處理；希望未來能夠把手語變成常態化，建制在系統中，並期盼將手語轉播也推動到委員會中，這樣實況轉播就會更精彩。

對於今天的演練，蘇嘉全說，包括在質詢或是內容，手語老師的表現，以及整體的畫面，他們都非常的滿意，給予100分。

立法院公報處長尹章中則表示，聘用了擁有手語翻譯技術士乙級證照的老師，在總質詢期間提供手語翻譯服務。事前已經過53小時的訓練，包括針對法律、時事、政治等訓練，並拿之前的質詢影片實習，來掌握立委問答的節奏感。

尹章中說，這樣整合式訓練是相對嚴謹的，因為立法院很多東西會出乎手語老師的範圍，例如9段線、11段線，這在一般場合幾乎是遇不到的，但在立法院會時常遇到許多政治、時事、法律的詞彙。

至於在本次手語轉播的預算上，尹章中說，立法院動月用了新台幣600萬元添購2台HD攝影機，並與手語老師訂定一個開口合約，就是用1個小時就付1個小時的錢，老師的費用1年約需要100萬到200萬元。1060209

(中央社)