放煙火辦路跑 環團憂選手吸到毒

高雄市12日舉辦國際馬拉松賽，約2萬名選手參加，市府卻又在這段時間放煙火，影響空品，環團今天批市府將選手當空氣清淨機。市府環保局說會展開洗街和降載工業區排放標準。

環保局長蔡孟裕指出，如果當天空氣品質指數AQI超過350微克就會停辦。環團批評在大氣擴散不佳的季節放煙火辦路跑是將選手當空氣清淨機，他說，為了提升空品已要求工業區降載排放，同時會進行路跑道路洗掃工程，也會要求業者使用噴灑防治藥劑。

高雄市12日要舉辦國際馬拉松賽，有31國、308名國外跑者及2萬多名國內跑者參加。

219我在高雄反空污遊行聯盟、台灣水資源保育聯盟等環團發出怒吼，市議員吳益政、蔡金晏等人也戴口罩聲援，不滿高雄市空氣品質不佳。

環團不解高雄空污最嚴重季節是每年10月到隔年3月，不滿在高雄空污嚴重時期，市府無視路跑選手健康還舉辦路跑，也批評市府不應該在2月連續14天施放煙火。

0219遊行總召陳椒華指出，根據環保署公布之PM2.5檢測資料，高雄市是南部空氣品質最差城市，2015年到2017年的11月、12月、1月、2月的PM2.5平均值都很高，2016年11月起的每月PM2.5月平均值都逾40μg/m3(微克/平方公尺)，約是世衛組織年平均標準值的2到3倍。

她說，PM2.5是致癌物，建議高雄每年從10月到隔年4月都不要舉辦路跑，也要訂定學生上戶外課的安全規範。她說環團不反對辦路跑，但反對於PM2.5高的季節舉辦路跑。

高雄市觀光局還將在元宵燈會活動將在11日凌晨施放20分鐘的大港煙火。蔡孟裕說，環保局有針對煙火施放前後進行空品監測，顯示煙火施放鄰近的前金、前鎮、小港等測站PM2.5濃度前後差異不大，因為施放點在港區，當地擴散條件較好，加上夜間吹拂陸風，均能降低對本市空氣品質的影響。1060209

(中央社)