許厝分校學生 政院傾向留在本校上課

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校遷校爭議，行政院發言人徐國勇今天表示，現階段在污染源的因果關係，還有各種變數還沒完全確定下，希望學生留在本校繼續上課。

雲林縣橋頭國小許厝分校學童因為體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，去年8月29日遷回本校上課，並由成大醫院進行每月1次共4次尿液採樣檢驗。國健署7日提出風險評估，對於下學期是否遷校，將交由地方政府、中央和家長共同決定。

徐國勇上午主持新任部會首長聯合記者會，受訪時表示，學生的受教權與健康是最重要的，現階段在污染源的因果關係，還有各種變數還沒完全確定下，行政院傾向希望學生留在本校繼續上課。1060209

(中央社)