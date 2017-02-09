公保年金化遭議 教部：仍可選一次領
政府推動年金改革，銓敘部考慮將公保一次性給付改為年金制，引起教師團體反彈。教育部今天說，現職人員仍可選擇領一次性給付。
目前公務人員都要繳公保和退撫兩筆保費，年改會主要討論聚焦在退撫年金的改革。不過銓敘部1月底公布另一份方案，考慮將公保一次性給付改為年金制，全國教育產業總工會（全教產）今天到教育部陳情，希望政府不要一隻牛剝好幾層皮。
對此，教育部人事處專門委員曾逸群解釋，依照「公教人員保險法」第16條規定，養老給付請領方式本來就包含一次性和年金給付，但因公務人員及公立學校教職員適用的退撫法令尚未配合修正，所以現在公教人員退休時，才只能一次領。
曾逸群說，國家年金改革委員會1月公布的方案中，的確規劃全面實施公保年金化，但現職人員退休時，如果不選擇年金給付，仍可選擇一次性的給付，沒有剝奪公教人員公保金。
曾逸群強調，「公教人員保險法」主管機關是銓敘部，相關團體的訴求，教育部會協助彙整，轉交銓敘部當作修法參考。1060209
(中央社)
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