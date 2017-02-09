呂秀蓮：釣魚台周邊海域應保持中立

前副總統呂秀蓮今天表示，她將寫信給美國政府，讓台灣周邊的島嶼包括釣魚台和海域保持中立，大家不要接近，保持非核、非武、非漁，讓海域休養生息，才是確保世界和平關鍵。

呂秀蓮今天舉行「2017台灣夢工程說明會」，針對近來的內閣微調，她會後受訪表示，應該給總統蔡英文一些支持，不過過去7個月，有些政策的確偏離民意，或設想不周全，因此面對現實，該改就改，局部改組是希望新人有新思維，再檢討已經發表政策。

呂秀蓮認為一例一休政策有很多問題，希望大家支持新的勞動部長林美珠，林美珠不是從天而降，而是從基層做起，且親和力很好，是腳踏實地的人。

對於美國國防部長馬提斯在日本表示釣魚台列嶼適用美日安保條約，藍營批評政府沒有向美國抗議，呂秀蓮說，國人對二次大戰後，國際如何處置台灣、澎湖和周邊島嶼的認識不足，馬關條約之後，國際局勢變化很多，不必為抗議而抗議。

呂秀蓮說，太多人對釣魚台主權不太了解，她會寫信給美國政府，讓這些她稱之為「海上睡美人」的島嶼保持中立，大家不要接近，保持非核、非武、非漁，讓海域休養生息，變成海洋保育區，不只台灣要和平中立，台灣周遭海域都和平中立，才是確保世界和平關鍵。

此外，呂秀蓮在活動中致詞時表示，2017年是「台灣夢工程年」，必須先終結228事件與319槍擊事件2個惡夢，她將發起一系列活動，目標是10月25日聯合國日時提出「台灣和平中立」連署提案，希望2018年地方選舉可以舉行全國公投。

呂秀蓮現場並秀出她自己設計的「台灣領帶」（Tai tai），將台灣地圖印在領帶上，她說，戴著這領帶出國可以讓外國人士一眼認出台灣，做最好的國民外交。1060209

(中央社)