屏東校園命案嫌疑人露影像 警方追查

被發現陳屍在屏東高樹鄉廣福國小籃球場旁的女屍，警方已確認就是家住高雄美濃的21歲邱姓女子，里港警分局長蘇榮明表示，在監視器發現1名男子影像，正追查中。

邱姓女子今天早上6時許被發現陳屍在廣福國小籃球場旁，警方在校園外排水溝中發現1部機車，水溝旁並有女外套和安全帽，警方查出車主是21歲家住美濃的邱女，通知美濃的家人前往確認。

在等待美濃家人到場時，有一名自稱是邱姓女子乾媽、住高樹鄉廣福村的婦人也到現場；該婦人告訴警方，邱女認識她的兒子，認為乾哥哥，4日到她家住，昨晚說要到里港鄉唱歌，整夜沒有回去。

里港警分局長蘇榮明表示，經邱女姑丈前往認屍後，確定就是邱女。警方也從學校的監視錄影中，發現昨晚9時許，邱女進入校園，並在走廊走來走去似乎在等某人，昨晚10時，進到籃球場方向，應是和相約的人見面，警方並從監視器中發現1名男子影像，目前正在追查這名男子。

蘇榮明說，凶嫌應是行凶後，再把停在校園外的邱女機車踹到水溝裡。

副分局長陳金彰表示，邱女臉部嚴重變形，疑被鈍器毆打，頭部有外傷，褲子被脫到膝蓋，鑑識人員發現有護墊，是否有遭性侵，還要法醫鑑定。1060209

(中央社)