寒流低溫下 喝杯熱咖啡兼作公益
只要捐款100元，台灣咖啡達人游德源請喝250元咖啡，並一連4天，每天限量200杯，所得全數作公益，捐助給馬公惠民啟智中心。
來自宜蘭的咖啡達人游德源，因緣際會與澎湖吳姓友人相識，配合澎湖惠民啟智中心歡慶元宵做公益，今天起跨海到澎湖，一連4天在自創的「莨芯墨玉咖啡」，一起泡咖啡做愛心，民眾只要捐款100元，就可喝到市價250元的手作「五定咖啡」，全部所得全數捐贈給惠民啟智中心。
咖啡達人游德源在一級古蹟天后宮東側的巷口，現場研磨、沖泡來自台東大武的咖啡，雖然正值低溫寒流籠罩冷吱吱，但喝上一杯現泡香醇、潤喉生津的熱騰騰咖啡，溫暖在心，也同步獻出愛心，一舉兩得。
游德源還現場傳授要喝到一杯好咖啡，必須做到「定性、定質、定比、定溫、定時」等五定要求，讓民眾受益良多。
游德源的泡咖啡做愛心活動，今天起至12日止，每天上午9時至下午5時，只要捐款100元，就可喝到市價250元的好咖啡，所得則全數作愛心捐給惠民啟智中心作為照顧弱勢基金。1060209
(中央社)
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