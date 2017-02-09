林榮基座談 笑言警察保護好到沒自由

香港銅鑼灣書店前店長林榮基今天出席獨立出版聯盟舉辦的「台港獨立書店」座談會，來台期間都有維安跟隨，他今天一開口就笑言，「台灣警察對我保護很好，好到沒有自由」。

林榮基來台一週，此行除了參觀台北國際書展之外，並拜訪台北幾家獨立書店，今天上午也出席獨立出版聯盟舉辦的「台港獨立書店」座談會，不過現場來的記者媒體比一般民眾還要多。

為防月前香港社運人士黃之鋒等人訪台遭騷擾事件重演，警政單位規畫嚴密安全維護工作，從林榮基抵台後，就有維安維護，林榮基今天在座談會上一開口就說，「台灣警察對我保護很好，好到沒有自由，開玩笑的啦，我是非常感謝他們」。

他提到香港在銅鑼灣書店事件後，現在香港的獨立書店改叫「小書店」，在銅鑼灣書店事件後，大陸對香港的出版自由仍有明顯干預，而且在1997年香港回歸以後，一方面是房租上漲，再加上香港有幾家中資背景的書店擴張，對小書店影響很大。

提到出版自由，唐山書店老闆陳隆昊驕傲地說，「台灣值得慶幸，完全沒有政治干預，愛出什麼書就出什麼書」，但林榮基卻有不同看法，「我擔心你們將來的干預和香港一樣」，陳隆昊繼續驕傲地回應，「我們有自信，作為台灣人民有自信」。

此時現場有一女性民眾突然大聲說，「台灣不是你想像那麼自由，侵犯我的人權」，才一說完，周遭的維安突然緊張地都站了起來，林榮基緩緩地回應，「自由永遠是相對的」。

中國詩人貝嶺在場也提問為何台灣都用「獨立書店」，因為「獨立」這個字在銅鑼灣書店事件後，變得很敏感。

陳隆昊回說，「父母親都希望你『獨立』，這兩個字完全不敏感」，尤其還能以「獨立書店協會」向文化部申請，不但沒被打壓還受到補助，「這就是台灣是華人社會最民主化的地方」。1060209

(中央社)