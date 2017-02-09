不畏寒流 泳客下海靠適應力

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寒流來襲，有泳客不畏攝氏10度低溫，一早就到基隆外木山海域游泳，1名女泳客說，「人的適應力很強的，但下水前一定要做好熱身」。

基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆市轄區彭佳嶼今天上午4時34分測得最低溫攝氏10.1度，市區最低溫則出現在上午5時的攝氏10.7度，預估明天和11日會最冷，可能會降到攝氏9度低溫，12日起會逐漸回溫，13日寒流才會減弱。

有泳客說，每天都會固定都來外木山游泳運動，今天水溫也還可以，但上午浪大游泳時要特別注意，下水前也要做足暖身，因為氣溫較低且風大，上岸後也要注意保暖。

去年1月24日，海拔729公尺的姜子寮山50年來首度降雪，湯舜然說，當時市區最低溫只有攝氏4.3度，姜子寮山則已達攝氏0度低溫，加上水氣充足，才會出現罕見的白雪紛飛景致，不過這波寒流因水氣不足，加上最低溫差距約4到5度，姜子寮山降雪機率不大，但有機會結霜。

基隆市信義區衛生所主任李文昌呼籲，寒流來襲，三高患者及心血管疾病患外出活動時，頭部、頸部和四肢末端務必做好保暖，並少吃高鹽、加工食品、油膩或甜點等食物，減少身體不必要負擔。1060209

(中央社)