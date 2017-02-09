不畏寒流 泳客下海靠適應力
寒流來襲，有泳客不畏攝氏10度低溫，一早就到基隆外木山海域游泳，1名女泳客說，「人的適應力很強的，但下水前一定要做好熱身」。
基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆市轄區彭佳嶼今天上午4時34分測得最低溫攝氏10.1度，市區最低溫則出現在上午5時的攝氏10.7度，預估明天和11日會最冷，可能會降到攝氏9度低溫，12日起會逐漸回溫，13日寒流才會減弱。
有泳客說，每天都會固定都來外木山游泳運動，今天水溫也還可以，但上午浪大游泳時要特別注意，下水前也要做足暖身，因為氣溫較低且風大，上岸後也要注意保暖。
去年1月24日，海拔729公尺的姜子寮山50年來首度降雪，湯舜然說，當時市區最低溫只有攝氏4.3度，姜子寮山則已達攝氏0度低溫，加上水氣充足，才會出現罕見的白雪紛飛景致，不過這波寒流因水氣不足，加上最低溫差距約4到5度，姜子寮山降雪機率不大，但有機會結霜。
基隆市信義區衛生所主任李文昌呼籲，寒流來襲，三高患者及心血管疾病患外出活動時，頭部、頸部和四肢末端務必做好保暖，並少吃高鹽、加工食品、油膩或甜點等食物，減少身體不必要負擔。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。