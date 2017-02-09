川普致函習近平 外媒報導提及台灣

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白宮在聲明中說，美國總統川普今天致函中國大陸國家主席習近平，表示期待共同發展有利美中雙方的「建設性關係」。外媒報導提到川普先前有關台灣的言論惹怒北京當局。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在聲明中說，信中也感謝習近平先前致函恭喜川普就職。

法新社報導說，川普當選總統後於政權交接期間，暗示美國對台政策可能不會維持不變，從而激怒大陸後，這份聲明似乎是致力為改善關係打基礎。

報導還說，川普去年11月贏得大選後，接受台灣的總統蔡英文致賀電話，引發北京當局不滿。

路透社報導，自川普今年1月20日就職以來，川普與習近平尚未直接通話，不過川普去年11月勝選後不久雙方曾通話。

大陸外交部上週表示，大陸和美國一直保持「密切聯繫」。

美聯社則報導，今年1月28日農曆大年初一，川普是近年來唯一沒有發文拜年的美國總統，在大陸引發他蓄意怠慢的揣測。（譯者：中央社盧映孜）1060209

(中央社)