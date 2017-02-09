包餡湯圓暗藏高脂肪 吃4顆就超標

再過2天就是元宵節，不少人吃完正餐又吃湯圓，熱量爆表。國健署今天表示，市售湯圓裡以包餡湯圓熱量最高，4顆熱量不僅近逼1碗白飯，且脂肪量也已超過一天上限的1/5。

國健署指出，市售包餡湯圓裡頭大多包了芝麻、花生等餡料，本身就含高糖分、高脂肪，每顆熱量高達70卡、脂肪量高達3.3克，每吃1顆得步行20分鐘才能消耗掉，建議直接以滾水煮熟食用，不要再額外添加糖或配料。

熱量排名第2的是鮮肉湯圓，每顆熱量約59卡，國健署表示，包餡鹹湯圓不只有油脂、絞肉，而且多半已經調味，建議湯頭配料不要再用熱油爆香油蔥酥、減少調味，只要加入昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、茼蒿、菇類等蔬菜熬煮，再加上青蔥提味，不僅減少熱量攝取，還可補充膳食纖維。

不少人愛吃的無餡紅白小湯圓熱量雖然較低，但國健署仍呼籲，應避開以紅豆湯、花生湯等濃糖水作為湯頭，多用天然的桂圓、枸杞、紅棗或薑汁來提味，保留食物原本的風味，也可減少甜湯的糖分及熱量；愛吃鹹的，也可以紅白小湯圓加入豆腐、少許肉絲和當季蔬菜熬煮食用，營養均衡又美味。

國健署提醒，元宵節不想吃得像湯圓一樣圓圓的，除了減少食用量外，若吃了湯圓也建議當天少吃1碗飯，避免嘴饞攝取太多熱量。1060209

(中央社)