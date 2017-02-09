包餡湯圓暗藏高脂肪 吃4顆就超標
再過2天就是元宵節，不少人吃完正餐又吃湯圓，熱量爆表。國健署今天表示，市售湯圓裡以包餡湯圓熱量最高，4顆熱量不僅近逼1碗白飯，且脂肪量也已超過一天上限的1/5。
國健署指出，市售包餡湯圓裡頭大多包了芝麻、花生等餡料，本身就含高糖分、高脂肪，每顆熱量高達70卡、脂肪量高達3.3克，每吃1顆得步行20分鐘才能消耗掉，建議直接以滾水煮熟食用，不要再額外添加糖或配料。
熱量排名第2的是鮮肉湯圓，每顆熱量約59卡，國健署表示，包餡鹹湯圓不只有油脂、絞肉，而且多半已經調味，建議湯頭配料不要再用熱油爆香油蔥酥、減少調味，只要加入昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、茼蒿、菇類等蔬菜熬煮，再加上青蔥提味，不僅減少熱量攝取，還可補充膳食纖維。
不少人愛吃的無餡紅白小湯圓熱量雖然較低，但國健署仍呼籲，應避開以紅豆湯、花生湯等濃糖水作為湯頭，多用天然的桂圓、枸杞、紅棗或薑汁來提味，保留食物原本的風味，也可減少甜湯的糖分及熱量；愛吃鹹的，也可以紅白小湯圓加入豆腐、少許肉絲和當季蔬菜熬煮食用，營養均衡又美味。
國健署提醒，元宵節不想吃得像湯圓一樣圓圓的，除了減少食用量外，若吃了湯圓也建議當天少吃1碗飯，避免嘴饞攝取太多熱量。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。