認了有喜？郭富城女友挺肚問：有沒發現變化
香港天王郭富城前年認愛小23歲嫩模方媛，去年11月郭富城被目擊帶方媛上醫院，女方爆有喜，但已被否認，久未露面的方媛昨(8日)曬出近照，其中一張側面看似小腹微凸，她還意有所指問：「有沒有發現我有一點小變化呢？」引發網友頻問：「真的有了？」
去年9月郭富城在香港一連開數場演唱會，方媛大方捧場，還被發現中指套戒，疑似好事近，不久後郭富城、方媛被目擊買戒指、上醫院，被問女友是否懷孕？郭富城則說：「當然不是啦！」並表示女友只是身體不適，而方媛則在一旁閉口不答。
而方媛上月底分享自拍照後，過了農曆新年假期，昨她再度更新近照，可見照片中的她穿著寬鬆黑色長裙、踏著高跟鞋，發文說：「慢慢的復活了，假期後開工的第三天，望新的一年繼續努力加油～變成更好的自己！有沒有發現我有一點小變化呢」，而粉絲則猜：「染髮了黑的又變回棕」、「臉做了埋線了」、「是懷孕了嗎」、「墊下巴了」，但方媛沒回應，真正謎底有待當事人親自解答了。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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