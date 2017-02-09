電影《七夜怪譚》 贈票活動
七夜怪譚（RINGS）
導演：西班牙導演 (法蘭西斯柯)哈維爾古提瑞茲
演員：瑪蒂爾達魯茨（義大利名模）
【第五毀滅】艾力克羅
【鐘點戰】強尼葛萊奇
【星戀】艾米緹加登
【心魔】邦妮摩根
【侏羅紀世界】文森多諾佛利歐
上映日期：2/17
故事大綱：
大家所喜愛的經典恐怖片《七夜怪談》系列推出全新篇章。《七夜怪譚》敘述一位年輕女子的男朋友無意間發現了關於神秘錄影帶的傳說。傳說看完錄影帶的人都會在七天後死去。她犧牲自己救了她的男朋友，沒想到卻因此揭開了更驚人的發現：一段從來沒有人看過「隱藏在影片中的片段」…
活動時間：即日起至2月14日中午12點
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《七夜怪譚》2/17詛咒降臨」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 特映時間：2月16號晚上7點欣欣秀泰影城
◎ 得獎公佈： 2月14日下午2點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 2月14日下午2點至2月16日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
未於規定時間領取，視同棄權。
(中時電子報)
關鍵字：七夜怪譚
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