川普難捉摸 習不急著通電話

川普2月7日在白宮出席會議的神情。（圖/美聯社）

美國總統川普周三終於破冰，致函中國國家主席習近平，說他期待與習共同發展有利中美雙方的「建設性關係」。

據路透報導，白宮在聲明中說，川普也為習近平祝賀他就職致謝，並祝中國民眾有個吉祥順遂的雞年。而彭博社指出，這雖是川普就職以來，首度直接與習聯絡，但他在與超過12國領袖通電話後，至今仍未與習透過電話交談。

由於有澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）為了難民問題，被川普掛電話，又經《華盛頓郵報》（The Washington Post）披露的例子在先。路透稱，北京外交消息人士說，中方一直擔心，萬一習與川普通電話出了差錯，細節被外洩給媒體，會讓習下不了台。

「這是中國最不樂見的，」熟悉北京對美中關係思維的消息人士透露，「無論對習主席，或是對重面子的中國人來說，那都是很尷尬的事。」也因此，一名西方外交高層人士指出，中國很可能並不急於讓雙方領袖通電話。

這名外交界人士說，北京需要在嚴密監控的狀況下進行這類對話，而中國難以確保無法捉摸的川普屆時會怎麼做。此外，他認為，就目前的情況看來，川普現在要忙的事太多，還沒太多心思去關注中國。

這名外交界人士同時指出，中方最擔心川普會脫稿演出的爭議性話題，包括台灣與中美貿易問題。

去年12月時，川普因接了台灣總統蔡英文的祝賀當選電話，而令北京不悅。此外，他也曾數度質疑大陸的「一中」政策。

川普自從上任後，尚未提起台灣問題，而消息人士說，新政府「很清楚」中國對台灣的立場。大陸官媒環球時報周四指出，川普並未如預期地立即與中國對抗，是因為了解到得罪北京，可能會有超出他所能控制的複雜連鎖反應。

(中時電子報)