零安樂死 綠委擬修法棄養最高可罰30萬

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動物收容零撲殺政策6日上路，民主進步黨籍立委林俊憲今天說，恐面臨收容品質下降、棄養量增加等問題，他將提案修正動物保護法，大幅提高棄養罰鍰，最高可處新台幣30萬元。

林俊憲上午在立法院舉行記者會表示，零安樂死政策立意良善，但隨即面臨收容所品質下降、棄養量增加、北狗南運，以及可能發生虐待貓狗等事件。且已有地方政府坦言「做不到」，呼籲新任農業委員會主任委員林聰賢能重視此問題，全面檢討現行制度。

林俊憲指出，地方政府人力嚴重不足，台灣公立動物收容所檢查人員，平均1人要檢查409隻動物、管理照料201隻動物，且需經專業訓練才能執行工作，如何立即補齊人力是一大問題。

林俊憲說，他曾修正動保法提高虐待動物罰則，新會期配合零撲殺政策，他將修法提高棄養動物罰鍰，從原本的3萬以上15萬以下，大幅提高至10萬以上30萬以下，以加重飼主責任。

出席記者會的農委會畜牧處副處長王忠恕表示，針對零安樂死政策，農委會今年度預算已增加5億元、40%，是民國87年動保法實施以來最高，將針對行政資源缺乏的縣市予以補助。

王忠恕說，收容量增加恐因犬隻擁擠造成疫病傳染，農委會將有總量管制，並將收容狀況數字放上網供外界了解；農委會與地方政府採「重點捕捉」，野外族群優先絕育，並提高棄養至收容所手續費，進行源頭管理。1060209

(中央社)