從小做起 美童軍接受首位轉性別成員
美國童軍總會（BSA）上週宣布將以表格上填寫的性別作為其接受申請標準後，來自美國新澤西州（New Jersey）的9歲男孩成為BSA認可的首名轉性別成員。
路透社與「獨立報」（Independent）網站報導，去年遭1個幼童軍團踢出去的喬．馬多納多（Joe Maldonado）的母親今天接受電話訪問時表示，昨晚他已被當地另1個幼童軍團接受。
看到自己的孩子被接受，讓她喜極而泣。
她說：「一旦他穿上那件制服，他會再度發光發亮」，「太美好了。」
幼童軍為美國童軍3種年齡層級團體中的最初級。
美國童軍總會也證實這起紐澤西男孩劃時代的接納事件，今天聲明指出，對「歡迎喬與馬多納多家族重返童軍大家庭」充滿期待。
數十年來，美國童軍一直排斥接受同志與轉性別者，2015年在該組織創立105年之後，童軍總會才解除其對出櫃同志領導者與雇員的禁令。
喬．馬多納多出生時是女孩，他的母親表示，兩歲時他就開始認為自己是男孩，要穿男孩的衣服，甚至在速食店「漢堡王」使用男廁。
在轉性成男孩之前，他還參加過女童軍團，但他母親說：「他不喜歡，也沒法融入。」
去年，他加入新澤西錫考克斯（Secaucus）當地的童軍團，他的母親指出，該團的每個人都知道她兒子是轉性別者，但由於裡面的1名媽媽，她後來接到該團工作人員電話稱很多父母在抱怨，要他兒子不要再去。
目前無法聯繫上錫考克斯童軍團取得回應，接受馬多納多的是楓林（Maplewood）的童軍團，楓林為紐約市西部32公里的通勤城鎮。（譯者：中央社許湘欣）1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。