從小做起 美童軍接受首位轉性別成員

美國童軍總會（BSA）上週宣布將以表格上填寫的性別作為其接受申請標準後，來自美國新澤西州（New Jersey）的9歲男孩成為BSA認可的首名轉性別成員。

路透社與「獨立報」（Independent）網站報導，去年遭1個幼童軍團踢出去的喬．馬多納多（Joe Maldonado）的母親今天接受電話訪問時表示，昨晚他已被當地另1個幼童軍團接受。

看到自己的孩子被接受，讓她喜極而泣。

她說：「一旦他穿上那件制服，他會再度發光發亮」，「太美好了。」

幼童軍為美國童軍3種年齡層級團體中的最初級。

美國童軍總會也證實這起紐澤西男孩劃時代的接納事件，今天聲明指出，對「歡迎喬與馬多納多家族重返童軍大家庭」充滿期待。

數十年來，美國童軍一直排斥接受同志與轉性別者，2015年在該組織創立105年之後，童軍總會才解除其對出櫃同志領導者與雇員的禁令。

喬．馬多納多出生時是女孩，他的母親表示，兩歲時他就開始認為自己是男孩，要穿男孩的衣服，甚至在速食店「漢堡王」使用男廁。

在轉性成男孩之前，他還參加過女童軍團，但他母親說：「他不喜歡，也沒法融入。」

去年，他加入新澤西錫考克斯（Secaucus）當地的童軍團，他的母親指出，該團的每個人都知道她兒子是轉性別者，但由於裡面的1名媽媽，她後來接到該團工作人員電話稱很多父母在抱怨，要他兒子不要再去。

目前無法聯繫上錫考克斯童軍團取得回應，接受馬多納多的是楓林（Maplewood）的童軍團，楓林為紐約市西部32公里的通勤城鎮。（譯者：中央社許湘欣）1060209

(中央社)